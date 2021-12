MacBook Pro: perché il MagSafe non ricarica più il notebook?

Da qualche giorno diversi utenti stanno lamentando problemi di ricarica dei MacBook Pro 16″ con il MagSafe, l'iconico sistema di alimentazione con laccio magnetico che Apple ha reintrodotto sui nuovi MacBook Pro 14 e 16 presentati qualche settimana fa. Infatti, navigando all'interno del thread di Reddit relativo al sopracitato problema di ricarica del notebook di fascia alta di Apple, scopriamo che il dispositivo da 16 pollici fa fatica a ricaricarsi correttamente utilizzando il MagSafe da 140 W.

I MacBook Pro 16″ hanno problemi di ricarica con il MagSafe

Facendo varie prove per cercare di riprodurre il problema, o quanto meno capirne le modalità, si è scoperto che la ricarica del MacBook Pro 16″ con il MagSafe non si comporta come dovrebbe quando il display del notebook è chiuso e quando il computer è spento. In questo caso il MagSafe, anche se collegato correttamente alla porta di alimentazione, emette una luce pulsata di colore ambra che, stando alle informazioni tecniche dell'azienda, indicherebbe qualche problema durante la fase di ricarica.

In attesa di capire le mosse di Apple per correggere una volta per tutte il problema, alcuni utenti hanno scoperto che per aggirare il bug basta mettere il computer in carica prima di spegnerlo o mandarlo in stop. In questo caso il notebook procederebbe senza intoppi nel ciclo di ricarica offrendo così ai propri utenti il 100% di batteria. In attesa di un eventuale hotfix di macOS Monterey da parte del team di sviluppo del colosso di Cupertino, questa potrebbe essere l'unica soluzione alternativa contro il problema di ricarica del MagSafe.