MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro: 400€ di sconto IMMEDIATO su Amazon

Il MacBook Pro (2023) da 14 pollici con processore Apple Silicon M3 Pro, coadiuvato da 18 GB di memoria unificata e da un SSD super capiente da 512 GB, oggi si porta a casa con uno sconto esagerato sul valore di listino. Sarà vostro infatti con soli 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 2599,00€. Capite bene che andate a risparmiare 400€ quindi cosa aspettate a farlo vostro? A questa cifra è un best buy, soprattutto se siete alla ricerca di un prodotto potente ma compatto con cui lavorare in mobilità. La colorazione in sconto è quella nera ma volendo c’è anche in argento.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il MacBook Pro (2023) è stato presentato nell’autunno scorso durante un keynote dedicato; l’azienda di Cupertino ha tolto i veli ai nuovi chipset Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max costruiti sull’architettura a 3 nanometri di TSMC. Si parla di macchine performanti a livelli estremi, pensate per i professionisti dell’immagine, per i creator, i video editor, i programmatori e non solo. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è il portatile con schermo da 14 pollici super risoluto (è un pannello miniLED con ProMotion), tante porte sul frame laterale (HDMI, slot per le SD, USB Type-C e molte altre ancora), con un trackpad ampio e generoso e una batteria che dura un giorno con una singola carica. A proposito, si ricarica mediante la porta MagSafe.

Viene venduto e spedito da Amazon a 2199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con un risparmio altissimo sul valore di listino. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.