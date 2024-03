MacBook Pro (2023) con M3: sconto IMMEDIATO di 100€, lo paghi 1949€

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop di punta per la vostra attività, per il vostro lavoro, per lo studio, per il relax, per i task più impegnativi, e magari desiderate un prodotto completo, con una buona autonomia, un processore performante, uno schermo ricco di tecnologia e tante porte sul frame laterale, oggi abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama MacBook Pro (2023) ed è dotato di un pannello da 14,2 pollici con ProMotion, dispone di una batteria capiente e generosa che si ricarica via MagSafe o tramite USB Type-C, presenta un processore Apple Silicon M3 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e con 512 GB di memoria interna su un SSD super capiente e veloce.

Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso ma siate veloci; non sappiamo ancora quanto durerà la promo dedicata. Lo trovate infatti a soli 1949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con lo sconto immediato di 100€ sul valore di listino. Affrettatevi anche perché, al momento della stesura di questo articolo ci sono solo 10 pezzi che si possono comprare.

MacBook Pro (2023) con M3: ecco perché prenderlo

Il processore Apple Silicon M3 è costruito con una struttura architettonica a 3 nanometri che aumenta l’efficienza energetica e fa sì che il device riesca ad eseguire senza problemi anche i compiti più impegnativi. È composto da una CPU avente 8 core e da una GPU da 10 core, ed è coadiuvato da un modem 5G e da 512 GB di storage su un SSD. Lo schermo invece è un’unità LCD miniLED da 14,2 pollici che supporta il ProMotion e la batteria assicura un’autonomia degna di nota.

Il MacBook Pro (2023) viene venduto e spedito con uno sconto esagerato di 100€ sul valore di listino; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. A soli 1949,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.