MacBook Pro (2023) con M2 Pro: questa è la miglior workstation portatile

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di casa Apple veramente sensazionale: si chiama MacBook Pro (2023) e dispone del processore Apple Silicon M2 Pro. Questa macchina da lavoro è praticamente una workstation in tutto e per tutto, dotata di specifiche tecniche all’avanguardia con un design minimal, ricco di porte per la connettività e con un pannello miniLED di nuova generazione con ProMotion al seguito. Insomma, ci troviamo di fronte ad una workstation in tutto e per tutto che, grazie agli sconti folli presenti sul portale di Amazon, si porterà a casa a soli 2274,99€ al posto di 2499,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà elevatissimo visto che il PC è uscito in commercio neanche nove mesi fa. Il modello in questione poi, ha lo schermo da 14 pollici, vanta un chipset composto da una CPU da 10 core e GPU da 16 core con Neural Engine. Il tutto viene coadiuvato da ben 16 GB di memoria unificata (RAM) e da 512 GB di storage su SSD super veloce. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, anche perché la consegna sarà immediata.

MacBook Pro (2023) da 14″: impossibile non acquistarlo

Come detto, questo MacBook Pro (2023) è destinato ad una serie di professionisti dell’immagine, dell’audio che lo dovranno utilizzare per lavoro. Va benissimo per designer, architetti, video editor, grafici, fotografici, programmatori e produttori di musica. La scheda tecnica è eccezionale, la batteria dura tantissimo con una singola carica si ricarica mediante MagSafe o sfruttando la porta USB Type-C, Allo stesso modo, vogliamo parlarvi delle porte presenti sul frame laterale: ci sono tante USB TYpe-C, c’è perfino lo slot per le SD e vi è la porta HDMI per collegare monitor 4K a 60 Hz.

Con un prezzo di soli 2274,99€ al posto di2499,00€ non potete lasciarvelo sfuggire: questo MacBook Pro (2023) è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.