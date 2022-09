MacBook Pro 14": la macchina da lavoro PERFETTA (-340€)

Oggi voglio parlarvi di un laptop che io utilizzo da diverso tempo. Mi riferisco al MacBook Pro da 14“, un prodotto che da quando l’ho acquistato, ha cambiato per sempre il mio modo di lavorare. Capite bene che non ci troviamo di fronte a un classico pc di fascia alta ma ad un vero e proprio terminale dal lavoro che si presta benissimo a chi le deve fare un uso intenso.

Io sono solito a montare video che mi passano i miei clienti o che realizzo io e necessito sempre di tanta potenza. Quando l’ho acquistato infatti, mi sono dato un unico obiettivo: migliorare la mia produttività attraverso lo strumento che adopero di più durante il mio quotidiano, ovvero il computer.

Di fatto, mentre scrivo di quest’offerta un po’ provo invidia perché io l’ho acquistato a prezzo pieno al Day One e oggi invece, si trova ad un prezzo semplicemente unico: 2009,00 € al posto di 2349,00 € con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

MacBook Pro 14”: perché comprarlo su Amazon?

Capite bene che il risparmio qui è davvero generoso senza girarci troppo intorno. 2000 € saranno anche 2000 € ma se pensate che questo laptop sarà in grado di cambiare il vostro lavoro allora capirete bene che vale tutti i soldi richiesti dall’azienda. Comprarlo su Amazon poi implica tanti vantaggi esclusivi di cui spesso si parla troppo poco.

Voglio citare infatti la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.avete capito bene. Volendo, si può dividere il pagamento in cinque tranches così che il costo finale del gadget non gravi troppo sul vostro conto corrente; non possiamo non segnalare l’ottima assistenza di Amazon che è attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte. Per qualsiasi problema, i tecnici del sito saranno felici di aiutarvi e pensate che in alcuni casi c’è anche la sostituzione gratuita come opzione disponibile.

Chi lavora con il pc spesso non può prendere neanche un giorno di “stallo“ in attesa che il proprio computer venga riparato. Con Amazon e con Apple voi dormirete sonni tranquilli che alla fine è l’unica cosa che conta. Approfittate oggi di questa fantastica promozione per portarvi a casa una macchina da lavoro eccezionale che sarà in grado di rivoluzionare il vostro work flow.

Sappiate che dopo di lui, non tornerete più indietro e sicuramente continuerete acquistare i prodotti della mela proprio per l’ottimo supporto tecnico e la garanzia impeccabile che l’azienda è solita fornire ai suoi clienti.

