MacBook Pro 13" (2023) : sta arrivando il nuovo modello con M3

Il nuovo MacBook Pro da 13″ sembra essere alle porte; nonostante il suo design datato, la compagnia intende lanciare un’iterazione next-gen con all’interno un hardware rinnovato.

Giusto per chi non lo sapesse, il Pro da 13″ ha lo stesso design dal 2016; capite bene che sono passati diversi anni da quando abbiamo visto, per la prima volta, un’estetica simile, con Touch Bar al seguito. Oggi scopriamo, da un rapporto appena trapelato, che un nuovo modello è in lavorazione.

MacBook Pro 13″ (2023): cosa sappiamo del nuovo modello?

Prima di fare congetture e speculazioni, facciamo un passo indietro: il rapporto non fornisce nuovi dettagli in merito a questo PC; bisogna vedere se avrà ancora il solito vecchio design o se presenterà un’estetica differente. Apple ha rinnovato questo portatile lo scorso anno, dotandolo di un nuovo SoC e di un sistema di dissipazione migliorato. È arrivato anche il supporto per le cuffie cablate ad alta impedenza.

Ora scopriamo che però, sotto la scocca ci sarà la piattaforma M3 di Apple; lo vedremo a fine anno, verosimilmente prima di Natale. Oltre a ciò, la mela sta lavorando ad un MacBook Air da 15″ con M2, ad un nuovo MB Air da 13″ con M3 e ai nuovi portatili premium con M3 Pro e M3 Max. Ci sorge una domanda: non c’è il rischio di saturare troppo il mercato con tutti questi modelli così simili fra loro?

Intanto, vi consigliamo una buonissima offerta su Amazon: il MacBook Pro da 13″ con M2 e 512 GB di memoria interna oggi costa solo 1530,99€ al posto di 1859,00€, spese di spedizione incluse. È una super promozione, quindi affrettatevi se siete interessati; potrebbe andare a ruba da un momento all’altro. Non di meno, avrete anche due anni di garanzia e la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis.

