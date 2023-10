MacBook Air M2: ora è in offerta al MINIMO STORICO (-635€)

Il MacBook Air con chip M2 conviene sempre di più. Il modello da 13 pollici è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.014 euro, beneficiando di uno sconto di 635 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Lo sconto è accessibile grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PASSIONI23, da aggiungere al carrello. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

MacBook Air da 13 pollici con M2: minimo storico con quest’offerta

Il MacBook Air da 13 pollici è il notebook del momento: compatto, veloce ed efficiente, questo notebook ha tutte le carte in regola per essere il modello da comprare oggi. Il segreto del successo del notebook è il chip M2, garanzia di prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche troviamo 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e il sistema operativo macOS. Da notare anche una tastiera retroilluminata con layout italiano. In questo momento, il notebook di Apple ha tutte le carte in regola per essere considerato come il best buy del settore.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 al prezzo scontato di 1.014 euro, con uno sconto di 635 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. L’offerta è accessibile con codice sconto PASSIONI23 e permette anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Considerando la grande convenienza della promozione, è facile ipotizzare un rapido esaurimento delle unità disponibili. Per questo motivo, conviene completare subito l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.