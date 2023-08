MacBook Air M2 da 512 GB in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 cala ancora di prezzo e con la nuova offerta Amazon registra un nuovo minimo storico per la versione da 512 GB, decisamente più interessante rispetto alla variante da soli 256 GB di SSD. Attualmente, questa versione è disponibile al prezzo scontato di 1.349 euro invece che 1.699 euro con possibilità di acquisto in 5 rate. L’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili sono poche.

MacBook Air da 13 pollici con M2: la versione da 512 GB è al minimo storico

Il MacBook Air da 13 pollici è il notebook del momento: la presenza del chip M2 oltre che la possibilità di sfruttare un display da 13 pollici rendono il laptop di Apple la soluzione giusta per tutti gli utenti che vogliono abbinare potenza e portabilità.

La versione da 512 GB di SSD è, inoltre, quella giusta su cui puntare, anche grazie alla presenza di una memoria SSD molto più veloce, oltre che più capiente, rispetto alla versione da 256 GB. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato da Apple alla versione più recente.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 e 512 GB di SSD al nuovo prezzo minimo storico. L’offerta, infatti, consente l’acquisto al prezzo scontato di 1.349 euro, invece che 1.699 euro.

Da notare, inoltre, che è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili senza interessi, scegliendo di pagare con carta di credito o di debito. La promozione in corso è valida solo per poche unità e solo per alcune colorazioni. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.

