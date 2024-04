MacBook Air M2 a 999€?! Il PREZZO BOMBA arriva da eBay!

Se dovessimo pensare a quale sia, ad ad ora, il portatile considerabile come “perfetto per tutti”, la risposta sarebbe sicuramente MacBook di Apple. E ora, con meno di 1000€, puoi avere uno dei modelli più potenti: quello con chip M2! Mentre il prezzo originale si attesta sui 1,249,00€, ora lo puoi far tuo per 999,90€, risparmiando in questo modo 249,10€!

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Air M2

Apple MacBook Air M2 incarna l’unione perfetta tra potenza e portabilità, offrendo un’esperienza senza precedenti per chiunque cerchi un laptop con la capacità di affrontare qualsiasi compito. Dotato del rivoluzionario chip M2 di Apple, questo notebook garantisce prestazioni straordinarie senza compromettere la durata della batteria, consentendo di gestire con facilità attività complesse come l’editing video e la computer grafica più pesanti.

Il tutto è contenuto in scocca dal peso complessivo di soli 1,24 kg e uno spessore di 11,3 mm. Ovviamente, però, è perfetto per qualsiasi utlizzo, complice anche il display Liquid Retina da 13,6 pollici che offre immagini spettacolari. Come periferiche di input abbiamo la tastiera retroilluminata e il trackpad Force Touch che garantiscono un’esperienza di utilizzo al top.

Grazie alla batteria con un’autonomia fino a 18 ore, il MacBook Air M2 ti permette di lavorare, giocare e creare i tuoi contenuti sempre e ovunque. E con il sistema operativo macOS Monterey, potrai sfruttare al massimo tutte le potenzialità del tuo laptop, con funzioni avanzate come FaceTime, Safari e le app integrate per la produttività.

Non farti scappare quest’occasione per far tuo uno dei migliori portatili mai creati. Prendi il tuo Apple MacBook Air M2 a soli 999,90€!