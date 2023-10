MacBook Air M1: ultima chiamata a 899 euro (anche a rate)

Alla mezzanotte di oggi, giovedì 5 ottobre, scade la promozione di Unieuro con protagonista il MacBook Air M1, in offerta a 899 eur0, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito unieuro.it (il prezzo precedente era 949 euro, ndr). Oltre alle spese di spedizione gratuite, l’offerta include l’opportunità di pagare in 3 rate da 299,66 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

MacBook Air M1 in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di Unieuro

C’è un prima e un dopo rispetto al MacBook Air con a bordo il processore proprietario Apple M1. Un prima dove la scelta di un notebook di fascia premium contemplava sia i MacBook che i PC Windows più avanzati. E un dopo, dove il MacBook Air è diventato il modello di riferimento assoluto per prestazioni e prezzo. Non a caso si parla del modello più venduto in assoluto negli ultimi anni dalla casa di Cupertino.

La versione in offerta a 899 euro sul sito unieuro.it è la migliore per rapporto qualità-prezzo: schermo da 13,3 pollici, processore Apple M1, 8GB di RAM, 256 GB di memoria interna e macOS Big Sur come sistema operativo.

Fondamentalmente sono due i motivi per i quali si consiglia di acquistare il MacBook Air delle meraviglie: il rivoluzionario processore Apple M1, che assicura prestazioni fino a ieri impensabili in una macchina dal costo inferiore ai 1.000 euro, e l’autonomia mostruosa che va ben oltre le 10 ore di utilizzo.

Approfitta ora della maxi offerta di Unieuro sul MacBook Air M1: la consegna è gratuita e puoi sempre decidere di pagarlo in 3 comode rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.