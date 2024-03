MacBook Air M1 in offerta a QUESTO PREZZO è il notebook da comprare

Il MacBook Air con chip M1 è sempre più conveniente e con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento, è ora possibile acquistare il notebook al prezzo scontato di 769 euro. Si tratta di un vero e proprio affare: a questo prezzo, infatti, il modello di Apple non ha rivali. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M1: è da prendere subito a questo prezzo

Il MacBook Air è il notebook giusto su cui puntare, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Il notebook di Apple è dotato dell’ottimo chip M1, combinazione ideale tra prestazioni ed efficienza. Ci sono poi 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD ed anche un display da 13,3 pollici, senza il notch dei modelli successivi. La tastiera ha layout italiano ed è retroilluminata. Il sistema operativo è macOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 769 euro. Lo sconto a cui viene proposto il notebook di Apple è legato all’utilizzo del codice MARZO24, da aggiungere al momento del pagamento nell’apposito campo. Da notare che c’è sempre la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è accessibile tramite il box qui di sotto.