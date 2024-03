MacBook Air M1: a QUESTO PREZZO è il notebook da prendere

Il MacBook Air con M1 non passa mai di moda e si conferma, ancora oggi, il best buy del mercato per chi cerca un nuovo notebook completo, veloce ed efficiente. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24, infatti, è ora possibile acquistare il notebook di Apple al prezzo scontato di 769 euro. A questo prezzo, il laptop non ha rivali e rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M1: è il notebook da prendere

Il MacBook Air è il notebook da comprare a meno di 800 euro. Tra le specifiche troviamo un display da 13,3 pollici, senza il discutibile notch che caratterizza le versioni più recenti del notebook di Apple e con l’ottimo chip M1, in grado di offrire ottime prestazioni e consumi ridotti.

Da segnalare che il modello in offerta è dotato di 8 GB di memoria unificata e di 256 GB di SSD oltre al sistema operativo macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Al prezzo a cui viene proposto, senza troppi giri di parole, il MacBook Air M1 è un best buy.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24, per un periodo di tempo limitato, è possibile acquistare il MacBook Air M1 con un prezzo scontato di 769 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su un notebook completo e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.