MacBook Air M1 512 GB: ecco perché devi acquistarlo OGGI

Se state cercando un nuovo computer portatile potentissimo che sei in grado di fare praticamente tutto, vogliamo consigliarvi il MacBook Air del 2020. Praticamente si tratta del modello con processore Apple Silicon di prima generazione, dotato di funzionalità e di specifiche tecniche all’avanguardia che lo hanno reso un Best Buy in questi ultimi mesi. Addirittura, sono in molti a consigliarlo e a preferirlo al posto di quello nuovo che ha, dalla sua, un design sì rinnovato ma a un prezzo decisamente più alto.

MacBook Air presenta uno schermo retina da 13“ davvero risoluto che ottimo anche se lo utilizzate per lavori di grafica o di video editing. La ram e da 8 GB e non preoccupatevi: basta e avanza per tutte le operazioni, anche quelle più complesse. Il merito va all’ottima ingegnerizzazione che Apple ha fatto all’interno di questa macchina che, fra le altre cose, presenta un’architettura fanless, ovvero senza ventole. In cosa si traduce tutto ciò? In un portatile che è semplicemente silenzioso e fresco, anche d’estate.

MacBook Air che passione: ottimo a questo prezzo

Il modello in questione che vi stiamo segnalando ha 512 GB di SSD, viene venduto in colorazione Gold ed è usato come nuovo. C’è solo un pezzo disponibile e si trova a 1167,94€ con spedizione gratuita e consegna rapida in pochissimi giorni. Volendo, potete acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate senza impegno. Cosa volere di più?

Fra le altre cose poi, dobbiamo citare la tastiera retroilluminata (davvero perfetta se si usa il computer di sera o in ambienti bui), la videocamera FaceTime HD ottima per video call in alta risoluzione è un design che, per noi, è senza tempo. Di fatto, questa estetica c’è da diversi anni e solo con il modello di ultima generazione uscito un mese fa lo scenario è cambiato.

Ovviamente il laptop dura tantissimo; Apple garantisce un’autonomia di 18 ore, a seconda dell’uso. E ovvio che se lo usate per video editing durerà di meno, ma per operazioni comuni come la navigazione web, l’e-mail, lo studio, la scrittura di testi e non solo, vi saprà stupire.

