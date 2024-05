Smart TV TCL Ultra HD 4K da 50 pollici, offerta imperdibile: oggi tua a 349€

Il TCL 50V6B è un televisore Ultra HD 4K Smart LED da 50 pollici che offre una serie di caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo. Oggi è ancora più conveniente: su Amazon è tuo a solamente 349€, grazie ad un robusto sconto del 22%.

Questo modello offre una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, con un tasso di aggiornamento di 60 Hz, che garantisce immagini nitide e fluide. L’angolo di visione è ampio, fino a 178°, il che lo rende adatto per essere visualizzato da diverse posizioni in una stanza.

In termini di audio, la TCL 50V6B è equipaggiata con due altoparlanti che forniscono una potenza totale di 20 watt, adeguata per un’esperienza di ascolto di base senza la necessità di un sistema audio esterno.

La connettività di questo modello include tre porte HDMI, una porta USB e una porta per cuffie, offrendo flessibilità per collegare vari dispositivi. Inoltre, supporta lo screen mirroring, WiFi e Bluetooth.

Il design del TCL 50V6B è piuttosto robusto, con un peso di 8.6 kg e uno spessore di 80 mm, quindi può richiedere un po’ di spazio per l’installazione. Tuttavia, il design è funzionale e dovrebbe adattarsi bene alla maggior parte dei salotti.

Complessivamente, la TCL 50V6B rappresenta una scelta solida per chi cerca un televisore 4K affidabile e ricco di funzionalità senza spendere una fortuna. Non farti scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per pagarla meno di 400€!