Sony HT-AX7, home theater portatile in offerta a 399€: il grande cinema ti segue ovunque

Il Sony HT-AX7 è un eccellente sistema home theater portatile progettato per portare l’esperienza del grande cinema nel salotto di casa tua. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo fortemente ribassato: normalmente proposto a circa 549€, per breve tempo può essere tuo a solamente 399€ – con la possibilità di spezzare l’importo in più rate mensili scegliendo Credit Line di Cofidis al momento del checkout.

L’HT-AX7 presenta un design elegante e minimalista che si adatta bene in qualsiasi ambiente moderno. È relativamente compatto, misura 30,48 x 13,21 x 12,19 cm e pesa solo 1,4 kg, rendendolo facile da trasportare. L’unità principale è avvolta in un tessuto grigio elegante e include due altoparlanti satellitari staccabili che possono attaccarsi magneticamente all’unità principale o essere posizionati nella stanza.

La tecnologia Sony’s 360 Spatial Sound Mapping è una caratteristica distintiva dell’HT-AX7, che permette di offrire un’esperienza audio coinvolgente creando un ambiente di suono surround virtuale. Questo viene realizzato attraverso il suo innovativo modo di elaborazione del Sound Field, che upmixa l’audio stereo standard per simulare un suono surround tridimensionale. La performance audio del sistema è ulteriormente evidenziata dalla sua capacità di gestire l’audio ad alta risoluzione, garantendo chiarezza e dettaglio nella riproduzione del suono.

Quanto alla connettività, lo puoi collegare alla tua Smart TV con estrema facilità, usando la connessione Bluetooth 5.2. Uno degli aspetti più impressionanti dell’HT-AX7 è la durata della batteria. L’unità principale può durare fino a 40 ore con una singola carica a volumi moderati, mentre gli altoparlanti satelliti offrono circa 4 ore di riproduzione.

Per tutti questi motivi, ti suggerisco vivamente di non farti scappare questa offerta clamorosa e acquistarlo subito a meno di 400€.