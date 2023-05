MacBook Air da 15 pollici: i fornitori sono pronti, il debutto è dietro l'angolo

Sembra tutto pronto per il lancio dei nuovi MacBook Air da 15 pollici; sembra che i fornitori della compagni di Cupertino siano sulla rampa di lancio. Il PC dovrebbe essere lanciato durante la prossima conferenza WWDC 2023 dedicata agli sviluppatori. Inoltre, si apprende che l’azienda Quanta Computer sta assemblando i suddetti portatili; lo riporta una nota di ricerca pubblicata da Morgan Stanley condivisa online e rintracciata da MacRumors.

MacBook Air 15″: cosa sappiamo?

Nello specifico, leggiamo che l’analista Erik Woodring ha affermato che Quanta Computer sta lavorando per assemblare moltissimi pc in più nel questo 2023; per chi non lo sapesse, la società è un’azienda che si occupa di realizzare device per Apple. L’analista di Morgan Stanley ritiene che la maggior parte di ordini di Quanta siano MacBook. Fra le altre cose, sappiamo che Apple lancerà il nuovo portatile a breve; lo riportano moltissimi insider tra cui il giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Ecco cosa ha scritto in merito:

“Come parte di watchOS 10, l’azienda sta pianificando di riportare i widget e renderli una parte centrale dell’interfaccia. Questa nuova strategia debutterà al WWDC a giugno, insieme alla presentazione di iOS 17, macOS 14, MacBook da 15 pollici Air e, naturalmente, le tanto attese cuffie per realtà mista.”

Il portatile di nuova generazione presenterà un processore Apple Silicon M2 ma sarà identico all’attuale dispositivo fanless da 13″ che abbiamo conosciuto lo scorso anno e che oggi costa solo 1599,00€ nella sua iterazione con 512 GB di memoria interna, spese di spedizione incluse. È una buonissima offerta perciò vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto; non pensateci troppo prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. Ci sarà un jack per le cuffie, troveremo due porte Thunderbolt3, la tastiera Magic Keyboard con Touch ID, trackpad Force Touch e verrà venduto in quattro colorazioni: Midnight, Starlight, Space Grey e Silver.

