Asus TUF A15 in offerta su Amazon: laptop da gaming a meno di 800€

L’Asus TUF A15 è un notebook progettato per il gaming che dalla sua ha un prezzo estremamente competitivo, ben al di sotto della soglia critica dei 1000€. Anzi, oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: lo paghi solamente 799,00€, con uno sconto del 16% sul suo normale prezzo.

Il cuore pulsante del TUF Gaming A15 è il processore AMD Ryzen 5 7535HS/H, affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6. Questa configurazione assicura prestazioni elevate sia nel gaming che nelle applicazioni di creazione di contenuti e multitasking. La memoria RAM da 8GB e un SSD PCIe da 512GB offrono una risposta rapida del sistema e spazio sufficiente per giochi e applicazioni.

Il display da 15.6 pollici FHD Antiglare offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che assicura una visualizzazione fluida e dettagliata delle immagini. La tecnologia Mini LED Nebula HDR Display migliora ulteriormente la qualità visiva con contrasti più profondi e colori vivaci. L’Adaptive-Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento dello schermo con il frame rate della GPU, riducendo lag, stuttering e tearing visivo per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Il design del TUF A15 è robusto ma leggero, caratterizzato da un sistema di raffreddamento autopulente che migliora il flusso d’aria fino al 13% rispetto ai modelli precedenti. TUF Gaming A15 è una scelta eccellente per chi cerca un notebook da gaming che sia potente senza per questo dover spendere migliaia di euro: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!