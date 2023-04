MacBook Air da 15" avvistato online; debutto imminente?

Oramai ci siamo: il debutto del famigerato MacBook Air da 15″ con processore Apple Silicon M2 sembra essere imminente; il PC è stato avvistato anche nel registro degli sviluppatori. Manca pochissimo al suo debutto, ma cosa sappiamo ad oggi?

MacBook Air M2 da 15″: cosa sappiamo?

Come abbiamo riferito moltissime volte, un famoso MacBook Air da 15″ con M2 è prossimo al rilascio internazionale. Si dice che Apple lo lancerà durante la prossima WWDC prevista per il 5 giugno. Il chip infatti, lo abbiamo scritto poco fa, sarà il solito SoC che abbiamo avuto modo di conoscere nella controparte da 13″.

La nuova variante però è stata appena avvistata nei registri degli sviluppatori dell’App Store. Avrà una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, ma sarà ampiamente configurabile proprio come l’altro device. Unitamente a ciò, ci aspettiamo di vedere almeno 8 GB di memoria unificata. È stato individuato con l’identificatore “Mac 15.3″ e scopriamo che arriverà macOS 14 (il s.o. per Mac che verrà annunciato durante la WWDC). La risoluzione del display di questo portatile sarà simile a quella del Pro da 14”.

In passato pensavamo che questo modello avrebbe ricevuto il nuovo chip M3 ma si dice che questa piattaforma non sia ancora pronta e che verrà svelata fra qualche mese.

Intanto, se volete fare un super affare su Amazon, vi consigliamo il MacBook Air (2020) con processore M1 a soli 899,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e ci sono tanti vantaggi esclusivi; si può dilazionare l’importo del PC in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.