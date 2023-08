MacBook Air da 13 pollici: il prezzo cala ancora, ora è un BEST BUY assoluto

Continua il calo di prezzo dell’ottimo MacBook Air da 13 pollici con chip M2. Il laptop di Apple, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 1.079 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. In sconto ci sono diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air da 13 pollici con M2: l’offerta giusta è su Amazon

Il MacBook Air da 13 pollici è un notebook completo, veloce ed efficiente. Tra le specifiche c’è un display Liquid Retina da 13,6 pollici a cui si affianca il chip M2, garanzia di prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche 8 GB di RAM e 256 GB di SSD oltre che una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 al nuovo minimo storico. La promozione, infatti, permette l’acquisto del laptop al prezzo scontato di 1.079 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, scegliendo di pagare con carta di debito, senza finanziamento.

L’offerta si estende a diverse colorazioni del MacBook di Apple, garantendo un’ampia possibilità di scelta oltre che tanta convenienza. A questo prezzo, infatti, il laptop non ha rivali sul mercato, rappresentando un best buy assoluto. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.