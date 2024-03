MacBook Air con M3: prima offerta su Amazon (-100€, anche in 5 rate)

Il nuovo MacBook Air con M3 è già protagonista di una prima offerta Amazon con possibilità di risparmiare ben 100 euro sull’acquisto. Il nuovo notebook di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.249 euro invece di 1.349 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M3: prima offerta su Amazon

Il MacBook Air con chip M3 cala subito di prezzo e diventa la scelta giusta per acquistare un notebook potente e ad alta efficienza. La versione in offerta è dotata di un display Liquid Retina da 13,6 pollici. Da notare anche la presenza di 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e di una tastiera retroilluminata con layout italiano. La grande novità di questa generazione di MacBook Air è, naturalmente, il chip M3, che offre prestazioni migliori in termini di performance ed efficienza rispetto al modello precedente. Il sistema operativo è, naturalmente, macOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air con M3 al prezzo scontato di 1.249 euro, con 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare con carta di debito. La promozione in corso riguarda solo alcune colorazioni del notebook di Apple. Per verificare la disponibilità basta premere sul box qui di sotto.