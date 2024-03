MacBook Air (2024) con M3: il laptop che devi acquistare OGGI

Da pochissimi giorni Apple ha tolto i veli ai nuovissimi laptop fanless di ultima generazione; i nuovi MacBook Air (2024) con processore Apple Silicon M3 sono finalmente fra noi. Il PC indicato infatti, viene proposto in due configurazioni, da 13 o 15 pollici; noi adesso vi suggeriamo di prendere in considerazione l’acquisto dell’iterazione più contenuta, anche perché risulta essere più piccola e maneggevole nel quotidiano.

Tuttavia la potenza non è da escludere; il chipset Apple Silicon di terza generazione è costruito con un processore architettonico a 3 nanometri e ha una potenza esagerata oltre ad un’efficienza energetica di altissimo livello. Viene proposto a soli 1349,00€ (prezzo di listino), IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; con Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi: vediamoli insieme.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Come detto, il SoC M3 viene costruito con un processo architettonico di TSMC a 3 nanometri e ciò implica che la potenza è esagerata; con il MacBook Air (2024) potete montare video in 4K con i principali software di editing, lavorare alle immagini con la suite Adobe o perfino fare produzione di musica con Logic Pro. Il PC è potentissimo e leggerissimo, ed è anche silenziosissimo visto che è privo di ventole (è un prodotto fanless, come detto in calce). Presenta uno schermo LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch di piccole dimensioni che cela la webcam e ha cornici ridotte al minimo. Infine, la tastiera è ergonomica, il trackpad è ampio e generoso e supporta la gestures.

Il MacBook Air (2024) da 13″ con M3 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1349,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.