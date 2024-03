MacBook Air (2024) con M3 da 13": già disponibile e in super sconto su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso MacBook Air (2024) con processore Apple Silicon M3, 8 GB di memoria unificata, 256 GB di SSD interno è disponibile al prezzo speciale di 1311,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che è arrivato sul mercato da pochissime settimane ma è già in sconto rispetto al suo costo di listino (che sarebbe di 1349€).

Non di meno, acquistandolo dal noto portale di e-commerce americano si avrà accesso al reso gratuito e al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis (o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero). Non dimenticare che potrai anche beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica sempre attiva, via chat o via telefono.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2024) di Apple è un vero portento; parliamo di un computer di ultima generazione costruito con materiali di pregio, in alluminio anodizzato, con una scheda tecnica all’avanguardia e con features smart pazzesche. Pensiamo al display LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch che integra la webcam, ma non solo. C’è un processore Apple Silicon M3 realizzato con un processo architettonico a 3 nanometri, coadiuvato da 8 GB di RAM e da un SSD da 256 GB. La batteria dura tantissimo e promette un’autonomia degna di nota con una singola carica. Non di meno, è fanless, ovvero privo di ventole: ciò implica che risulterà sempre super silenzioso in ogni contesto, anche negli ambienti più rumorosi.

A soli 1311,00€ questo è il laptop che dovete comprare oggi su Amazon; costa poco ma offre tantissimo. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. A questa cifra è perfetto per tutti ed è un device ottimo anche per l’editing dei video in 4K, per la programmazione o la post produzione di immagini.