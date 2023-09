MacBook Air (2023) da 15": sconto FOLLE dell'11% su Amazon, best buy

Oggi vogliamo parlarvi di uno dei computer portatili più venduto degli ultimi mesi; si chiama MacBook Air (2023) ed è costruito, ovviamente, da Apple. Ci troviamo davanti ad un best buy, un gadget che, sin dal suo esordio sul mercato, è stato in grado di ottenere un successo insperato, il plauso della critica e ottime recensioni dai media e dai recensori di tutto il mondo. Questo è un laptop veramente versatile, adatto ai giovani lavoratori, agli studenti, ma non solo.

Essendo leggerissimo e portatile, questo è perfetto per tutti coloro che vogliono una macchina performante da portare in giro tutti i giorni, al lavoro, al parco, sui mezzi e non solo. Oltre ad avere un peso estremamente contenuto, dispone perfino di una batteria dall’autonomia esagerata: con una singola carica si potranno fare anche due giorni di utilizzo intenso e sappiate che si ricaricherà mediante MagSafe o sfruttando la porta USB Type-C. Nello specifico, noi vogliamo consigliarvi il modello con 8 GB di memoria unificata, 256 GB di storage su SSD che si porta a casa con soli 1464,00€ al posto di 1649,00€: il risparmio è elevatissimo, pari all’11%. Non lasciatevelo sfuggire.

MacBook Air (2023) da 15,6″: ottimo per tutto

Il laptop in questione è un best buy incredibile: ha uno schermo da ben 15,6 pollici Retina LCD IPS che si vede benissimo in ogni condizione di luce, è luminoso, ha cornici ridotte e sottili, un notch per la webcam e dispone di una tastiera performante e di un trackpad generoso che supporta le gestures. Il processore è l’ottimo Apple Silicon M2 che abbiamo già visto nel modello da 13″. Di fatto, questa macchina è molto simile al MacBook Air (2022) uscito sul mercato un anno e mezzo fa, ma presenta un pannello più grande (anche le dimensioni complessive saranno aumentate).

Noi vi invitiamo a prenderlo oggi da Amazon al prezzo scontato di 1464,00€, spese di spedizione incluse. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.