MacBook Air (2022) da 13": costa solo 1099€ su Amazon

Il meraviglioso MacBook Air (2022) con schermo da 13 pollici e processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e ben 256 GB di SSD interno, si porta a casa al prezzo sensazionale di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie alle offerte folli presenti su Amazon. Capite bene che a questa cifra starete acquistando un gadget veramente eccellente per tantissime operazioni; si tratta di un PC leggero, portatile, veloce e super silenzioso, adatto sia a chi intende utilizzarlo per l’università che a chi vuole sfruttarlo per lavoro. Non lasciatevelo sfuggire; il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “Mezzanotte” ma volendo, potreste optare per le altre tinte messe a disposizione dell’utenza (argento, galassia o grigio siderale). Cosa aspettate a comprarlo?

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2022) è un portatile piccolo, performante e leggero. Pensate che pesa meno di 1,2 Kg, è realizzato in alluminio ed è privo di ventole. Non di meno ha un chipset pazzesco sotto la scocca (parliamo di un SoC Apple Silicon M2 costruito sull’architettura di TSMC), coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di SSD, veloce e capiente. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 13,6 pollici con notch di piccole dimensioni che cela la webcam, le cornici sono sottili e c’è una pratica tastiera ergonomica anche per la digitazione avanzata. Il trackpad è ampio e generoso così potrete sfruttarlo anche con le gestures.

Questo laptop viene venduto e spedito da Amazon al prezzo irrisorio di soli 1099,00€, IVA inclusa e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. A questa cifra è un best buy.