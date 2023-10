MacBook Air (2020): sconto del 27% su Amazon, fallo tuo con meno di 900€

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop leggero, portatile, economico ma potentissimo, vogliamo suggerirvi l’acquisto del meraviglioso MacBook Air (2020) un prodotto che, anche a distanza di tre anni, mantiene altissimo il suo valore per via delle specifiche tecniche di cui dispone. Parliamoci chiaro: ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia low-cost, pensata per gli studenti ma è ottima anche per i giovani lavoratori che necessitano di una macchina portatile con cui lavorare in mobilità. Grazie alle offerte folli presenti sul portale di e-commerce americano poi, avrete la possibilità di portarvi a casa il device al prezzo strepitoso di soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è veramente interessante alla cifra a cui viene proposto, ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili su Amazon e quanto durerà ancora la promozione dedicata.

MacBook Air (2020): impossibile farne a meno

Il portatile di Apple è una macchina davvero sensazionale: pesa pochissimo (poco meno di 1,3 Kg), è leggero ma compatto grazie al pannello da 13,3 pollici con cornici contenute. A proposito, segnaliamo che il display è un’unità LCD IPS con risoluzione Retina: impossibile farne a meno. Il chipset interno poi, è l’ottimo Apple Silicon M1 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di storage su SSD. Cosa aspettate? Non fatevi sfuggire questo terminale potentissimo, adatto agli studenti proprio perché ha un prezzo contenuto e un peso irrisorio; nel vostro zaino non lo sentirete nemmeno. Senza contare che ha una batteria che promette un giorno di utilizzo intenso con una singola carica (ci sono due porte USB Type-C per la ricarica e per collegare le periferiche.

Con un costo contenuto, con tanti vantaggi con Amazon (come la consegna celere e la possibilità di dilazionare il pagamento), questo portatile è un vero best buy a 899,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.