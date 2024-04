MacBook Air 13" M2 a 799 euro da Unieuro con il rimborso fino a 300 euro (Cambia il Tuo PC)

Difficile, se non proprio impossibile, trovare di meglio a questo prezzo. Nell’ambito della promozione Unieuro “Cambia il Tuo PC”, il MacBook Air 13″ con processore M2 può essere tuo a 799 euro grazie al rimborso fino a 300 euro. La promo “Cambia il Tuo PC” resterà valida fino all’11 aprile.

In più, Unieuro consente di dilazionare il pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna e PayPal. E se non vuoi pagare le spese di spedizione, che in questo caso ammontano a più di 7 euro, scegli in fase di check-out l’opzione Ritiro in negozio, selezionando il punto vendita più vicino a casa tua.

MacBook Air 13″ M2 a 799 euro grazie al rimborso fino a 300 euro della promo Cambia il Tuo PC di Unieuro

Ecco nel dettaglio come funziona la promozione “Cambia il Tuo PC”, in scadenza sul sito ufficiale di Unieuro il prossimo 11 aprile.

Per prima cosa completa l’acquisto del nuovo Mac, dopodiché richiedi il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto tramite la pagina dedicata all’iniziativa. Dal momento dell’approvazione della richiesta, hai 15 giorni di tempo per spedire il tuo dispositivo usato e farlo valutare dalla società Opia Ltd.

In caso di esito positivo, Opia Ltd comunicherà il valore di valutazione dell’usato, compenso che verrà inviato sul tuo conto bancario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo.

Ti confermiamo infine che il modello in vendita da 256 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM presenta un display da 13,6 pollici, il processore M2 e il sistema operativo macOS Monterey. Il suo prezzo consigliato è pari a 1.249 euro, oggi invece puoi pagarlo soli 799 euro.