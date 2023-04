Mac Studio: a breve arriverà il nuovo modello

Manca pochissimo al debutto del Mac Studio di seconda generazione: il modello 2023 è dietro l’angolo e forse, lo vedremo addirittura durante la prossima WWDC 2023 di giugno.

Finora si pensava che il Mac Studio fosse stato un prodotto “tappabuchi”, un device potente rilasciato sul mercato in attesa di conoscere il vero protagonista della fascia alta del mercato dei PC desktop premium, il Mac Pro con Apple Silicon. Oggi scopriamo che non è così e che questo sarà un articolo di punta nella line-up della mela che affiancherà l’iterazione più esclusiva.

Mac Studio (2023): cosa sappiamo ad oggi?

Nel corso della sua ultima newsletter, Mark Gurman ha suggerito che durante la WWDC di giugno, Apple si concentrerà, oltre che sugli update del firmware, anche sui nuovi computer. Conosceremo i nuovi Air da 13″ e Pro da 13″, vedremo esclusivo modello da 15″ con M2 e, verosimilmente, conosceremo anche il Mac Studio aggiornato con chip M2 Max. Non è previsto però il rilascio di un ulteriore Studio Display, magari con miniLED e ProMotion al seguito.

Giusto per ricordarlo, il Mac Studio presenta chip M1 Max e M1 Ultra e il nuovo modello potrebbe essere equipaggiato solo con la versione Max del SoC M2. Al contrario, Mac Pro potrebbe disporre della variante M2 Ultra, unitamente ad una con un chip ancora più potente, destinato alla fascia super alta e super “pro” del mercato, l’M2 Extreme (nome provvisorio di fantasia). Ad ogni modo, sono solo speculazioni; vi invitiamo a prendere tutti questi leak con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

In alternativa, se volete comprare un PC desktop potente e versatile, che non costi troppo ma che vi assicuri prestazioni di tutto rispetto, vi suggeriamo il Mac mini con Apple Silicon M2 a soli 728,33€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel costo del device. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio. Avrete poi un mese per fare il reso gratuitamente e ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

