Mac Mini M1 a soli 599€: una FAVOLA su Amazon

Apple Mac Mini M1 è un computer a tutti gli effetti, ma in miniatura. Con tutta la potenza che ci aspetteremmo da un PC, otteniamo anche la comodità di un prodotto compatto e salvaspazio. Dotato di 8GB di RAM e 256GB di SSD, questo prodotto è perfetto per ogni utilizzo. Oggi lo trovi in super offerta a soli 599 euro, invece di 669 euro. Grazie al tuo abbonamento Prime hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e puoi pagarlo in 5 rate mensili senza interessi a partire da soli 119,80 euro.

Mac Mini M1: favoloso a questo prezzo

Con un Apple Mac Mini M1 hai tutto il necessario per lavorare in totale comodità, senza pensieri né preoccupazioni. Anche l’intrattenimento non è trascurato. Il chip M1 è stato realizzato da Apple per regalarti un nuovo livello di performance in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La versatilità di questo computer è nel DNA dello stesso. Piccolo e compatto, ha un grande carattere e tanta potenza da vendere.

Acquistalo subito a soli 599 euro, invece di 669 euro. Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

