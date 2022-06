Mac Mini (M1): sconto immediato di 120€ sul prezzo di listino

Uno dei computer più performanti degli ultimi anni e sicuramente il Mac Mini con processore Apple Silicon M1. Questo meraviglioso desktop è uscito nel 2020, precisamente nell’autunno di quell’anno, in concomitanza del debutto del primo SoC proprietario dell’azienda. La versione in sconto presente su Amazon vanta 8 GB di memoria RAM 256 GB di SSD, più che utili e necessari per l’archiviazione dei vostri programmi. Come consiglio personale, vi suggeriamo sempre l’acquisto di un hard disk esterno (magari in doppia copia) per l’archiviazione dei contenuti sensibili, il tutto con un terzo backup su un cloud. La paranoia non è mai troppa.

Tornando al Mac Mini, vogliamo segnalarvi che oggi questo gioiellino si trova a soli 699,00€ al posto di 819, con un risparmio immediato pari al 15%. State tranquilli, si può acquistare oggi e pagare in comode rate grazie al servizio di Credit line, applicabile al check out. La disponibilità è immediata e vi arriverà a casa entro pochissimo giorni.

Mac mini: perfetto per tutti

Il processore progettato da Apple consente di avere prestazioni fino a tre volte superiori a quelle della controparte Intel e la scheda grafica assicura rendering immediati, fluidità nei giochi più complessi e molto altro ancora. Se montate video con Final Cut pro poi, troverete in questo computer un potente e prezioso alleato. Il flusso di lavoro delle clip sarà fluido come il burro e non dovrete temere alcun lag. C’è poi il neural engine a 16 core e la memoria unificata (la ram) da 8 GB.

L’SSD interno infine, e ultra veloce, così l’apertura dei file delle applicazioni, ma anche l’accensione del computer, sarà immediata. Concludiamo segnalandovi la presenza del sistema di raffreddamento evoluto di ultima generazione; le ventole partiranno solo in pochi contesti.

A 699,00€ non dovete lasciarlo sfuggire, ma fate presto prima che terminino le scorte. È un Best Buy su tutti i fronti e a questo prezzo diventa più che mai appetibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.