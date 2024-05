TV TCL da 65" con tecnologia MiniLED 4K scontato di 250€ su Amazon

Se siete stanchi di guardare serie TV e film su uno schermo che fa sembrare la vostra TV un francobollo, allora preparatevi a farvi stupire dal TCL 65QM8B. Questo non è solo un televisore, è un portale verso il futuro del divertimento a schermo piatto. E oggi, potete portarvelo a casa a un prezzo che fa piangere di gioia il vostro portafoglio: solo 849 euro grazie ad Amazon! Sì, avete letto bene.

TCL 65QM8B: un’avventura tecnologica per gli occhi

Questo splendido televisore è dotato di un pannello da 65 pollici QLED con tecnologia MiniLED 4K Ultra HD. Immaginate di tuffarvi in un mare di colori vividi, questo gioiello è dotato di tecnologia 4K HDR PREMIUM 1300 e Quantum Dot, traducendo ogni pixel in pura magia visiva. Guardare i film non sarà mai stato così coinvolgente.

Se siete gamer e avete sempre sognato di ridurre la latenza e avere immagini fluide come l’olio, questo televisore è il vostro nuovo migliore amico. Grazie a Game Bar, FreeSync Premium Pro e Game accelerator a 240Hz, il TCL 65QM8B trasforma ogni partita in un’esperienza super realistica. Tutto questo è possibile anche grazie alla compatibilità con HDMI 2.1, ALLM e VRR 144Hz.

Il sistema audio Onkyo 2.0 con DOLBY ATMOS e DTS:X è così immersivo e chiaro che vi sembrerà di essere nel mezzo della battaglia di Star Wars o nel bel mezzo di un concerto rock. Gli speaker sono progettati per regalarvi un’esperienza sonora che vi farà dimenticare di essere sul divano di casa. Con Google TV, tutte le vostre app preferite saranno a portata di click. Organizzate tutto in base ai vostri gusti e immergetevi in un universo di film, show TV e molto altro, senza nemmeno alzarvi per trovare il telecomando.

Non fatevi sfuggire questa opportunità irripetibile di portare a casa il TCL 65QM8B a soli 849 euro. Le consegne sono rapide e gratuite grazie ad Amazon Prime e, per chi preferisce dilazionare il pagamento, ci sono le comode rate a tasso zero con Cofidis. Affrettatevi, o il vostro salotto potrebbe rimanere tristemente obsoleto!