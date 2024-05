Auricolari JBL Tour Pro 2: sconto ESCLUSIVO del 20%

Nel mondo dell’audio di alta qualità, poche marche brillano tanto quanto JBL. Con gli auricolari JBL Tour Pro 2, il marchio si conferma ancora una volta leader indiscusso grazie a tecnologie all’avanguardia e un design sofisticato.

Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarli al prezzo speciale di soli 224,19 euro, anziché 279,99 euro.

Auricolari JBL Tour Pro 2: innovazione e affidabilità

I JBL Tour Pro 2 sono il risultato di anni di ricerca e sviluppo nel campo dell’audio. Dotate della tecnologia JBL Tour MK11, offrono un suono leggendario con minore distorsione e dettagli cristallini, anche in ambienti rumorosi. Grazie a JBL Spatial Sound, l’esperienza di ascolto trasporta l’utente direttamente nel cuore della musica, simile a essere seduti in prima fila a un concerto dal vivo.

L’esperienza utente è ulteriormente migliorata dalla custodia intelligente con touchscreen. Questo innovativo accessorio non solo protegge e ricarica gli auricolari, ma consente anche di gestire le impostazioni direttamente dalla custodia, senza bisogno di toccare il dispositivo. È la combinazione perfetta di funzionalità avanzate e praticità.

I JBL Tour Pro 2 integrano anche True Adaptive e Smart Ambient, con microfoni dedicati che bloccano i rumori di fondo fastidiosi mentre consentono di rimanere consapevoli degli ambienti circostanti. Ideali per chi viaggia o per chi vuole concentrarsi sulla propria musica senza distrazioni.

Per le chiamate, la qualità è eccezionale grazie ai sei microfoni che garantiscono conversazioni chiare anche in luoghi rumorosi. Con una batteria che offre fino a 40 ore di autonomia, puoi essere sicuro di avere auricolari pronti all’uso in ogni momento della giornata.

Gli auricolari JBL Tour Pro 2 sono la scelta ideale se stai cercando un’esperienza audio premium con prestazioni affidabili, funzionalità intelligenti e un design elegante. E con lo sconto del 20% su Amazon, c’è davvero poco da pensare. Prendili subito e immergiti in un mondo di suono senza compromessi, al prezzo competitivo di soli 224,19 euro.