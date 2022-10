Mac Mini M1: (non) comprate questo computer!

Se state cercando un computer potente ma economico, che sia in grado di accompagnarvi nel vostro quotidiano, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del Mac Mini con processore Apple Silicon M1. Perché allora nel titolo abbiamo specificato di “non comprare” questo desktop?

Semplice:è una pura provocazione. È vero che fra poche settimane l’OEM di Cupertino potrebbe mostrare al mondo i nuovi Mac Mini con M2, ma questo PC, al prezzo di soli 703,00€ con spese di spedizione comprese, è un’ottima offerta che non potete lasciarvi sfuggire.

Mac Mini: perché acquistarlo?

In primo luogo, non sappiamo se effettivamente Apple aggiornerà il chip interno del nuovo computer; ad ogni modo, potrebbe decidere di aumentare ancora il prezzo del dispositivo. Con uno street price così aggressivo grazie alle promozioni di Amazon, questo è l’affare della giornata.

Non di meno, comprare da Amazon conviene sempre: c’è l’ottima garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due., con supporto clienti attivo tutti i giorni, anche i festivi, fino alla mezzanotte. Come detto in calce, le spedizioni sono gratuite e protette dal servizio di Prime e avrete perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio interno o mediante Cofidis.

Mac Mini con M1 è semplicemente una bomba, sia nell’utilizzo quotidiano che per il lavoro o lo studio. Sono molti gli utenti che lo utilizzano per compiere lavori di grafica, di videoediting, di programmazione e non solo. È silenziosissimo ma ha delle ventole che assicurano la dissipazione del calore in caso di surriscaldamento del chip, magari durante l’export di un video, ad esempio. Può reggere perfino workflow in 4K su Premiere Pro con color correction, maschere, livelli vari e sound design.

Approfittate di questa fantastica offerta: solo 703,00€ al posto di 819,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.