Mac Mini e MacBook Pro M2 Pro/Max: arriveranno a novembre?

Secondo quanto leggiamo da un report online appena trapelato, apprendiamo che Apple potrebbe svelare i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro/Max entro la fine di novembre. Non di meno, la compagnia potrebbe togliere i veli anche al futuro Mac Mini con M2 standard e, perché no, anche all’iMac da 24″ rinnovato.

Dopo aver conosciuto la gamma iPhone 14, la serie Apple Watch 8 e il modello Ultra, i nuovi iPad Pro e l’entry level iPad (2022), ora è il turno di fare la conoscenza dei laptop premium e non solo. I rumors indicano che Apple potrebbe lanciare in sordina i nuovi computer in un modo del tutto simile a quanto abbiamo visto pochi giorni fa con i tablet e la Apple TV.

MacBook e Mac Mini: cosa aspettarci?

Poche ore fa, Mark Gurman di Bloomberg ha detto che macOS 13 Ventura arriverà lunedì 24 ottobre al grande pubblico. In quei giorni dovremmo sapere più informazioni inerenti i futuri laptop premium da 14 e 16 pollici. Il giornalista dice che i computer dovranno essere rilasciati nel prossimo futuro con processori M2 Pro e M2 Max. Gurman suggerisce che verranno svelati in sordina con un comunicato stampa sul sito di Apple Newsroom insieme al futuro Mac Mini con Apple Silicon M2.

Se pensate, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici non necessitano di un aggiornamento hardware, onestamente. Piuttosto, ci aspettiamo un iMac da 27″ con M2, un Mac Mini con M2 e nuovo design e non solo. A proposito, se volete il MacBook Pro da 14″ base sappiate che si trova in super sconto su Amazon a 1999,00€ con spese di spedizione incluse.

Sul fantomatico Mac Pro invece, Mark Gurman suggerisce che il computer deskop non arriverà fino al 2023, nonostante le promesse dell’azienda. Dovrebbe avere il chip M2 Ultra o un inedito M2 Extreme ancora sconosciuto.

