Apple sta testando macOS per iPad Pro M2 (RUMOR)

Secondo quanto affermato da un tipster poche ore or sono, sembra che Apple stia testando una versione speciale di macOS per iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2. Di fatto, non deve stupire più di tanto: la convergenza fra i prodotti della mela (tablet e PC) si sta avvicinando sempre più e addirittura, pare che una versione del software per Mac sia in arrivo sui device portatili premium entro la fine del 2023.

iPad Pro con macOS: sogno o fake news?

Ad oggi, una delle lamentele più grandi che fanno gli utenti in merito ai tanti iPad Pro di Apple riguarda proprio l’assenza di software di classe desktop. Per carità, intendiamoci: i tablet vanno benissimo e ci sono molti programmi interessanti e di punta: Photoshop, Acrobat, Lightroom, ora anche DaVinci e via dicendo. In molti chiedono Final Cut, Logic Pro e non solo sui suddetti prodotti. Non di meno, manca un gestore file organizzato a dovere come il Finder dei computer della mela. Insomma, i tablet di punta devono diventare dei laptop, prima o poi.

Ora, grazie ad alcune fonti interne del leakster Majin Bu apprendiamo che la comapgnia di Cupertino pare che stia davvero lavorando su una versione “light” di macOS per tablet. Al momento questo firmware ha il nome in codice “Mendocino” e si dice che giungerà in commercio non prima del 2023 come “macOS 14”. Quindi anche per MacBook, Mac Mini, Mac Studio, iMac?

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022

Il leaker quindi, ha affermato che Apple sta lavorando a una versione di macOS esclusiva per M2 iPad Pro, prevista per il 2023. Dai test sembra che il sistema non funzioni con il Touch (presumiamo solo con le periferiche esterne?) ma ad ogni modo i programmi sembrano essere stati ottimizzati per iPad.

Certo è che in un momento storico come questo, ci fa strano pensare come Apple voglia unificare le due cose, proprio adesso che i tablet hanno un costo superiore a quello dei laptop. Una strada percorribile potrebbe essere quella del Dual Boot con iPadOS e macOS, ma non ci sembra in puro “stile Apple”. Staremo a vedere.

Se volete comprare il nuovo iPad Pro con M2, sappiate che la versione da 11″ la trovate su Amazon a 1069,00€ con 128 GB in grigio siderale o in argento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.