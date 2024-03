Mac Mini con M2: prezzo scontato su Amazon (anche con 512 GB)

Quando serve acquistare un nuovo computer, conviene sempre dare un’occhiata al Mac Mini, pronto all’uso e con un rapporto qualità/prezzo molto elevato. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mac Mini con chip M2 al prezzo scontato di 599 euro, per la versione con 256 GB di SSD. In alternativa, c’è la versione da 512 GB che viene proposta al prezzo scontato di 849 euro. Entrambe le varianti del computer id Apple sono acquistabili con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Mac Mini M2: prezzo scontato con la nuova offerta Amazon

Il Mac Mini è uno dei migliori computer desktop sul mercato, pronto all’uso e adatto a tutti i contesti di utilizzo. Grazie al chip M2, il modello in questione è dotato di tanta potenza oltre che di consumi ridotti. Tra le specifiche troviamo 8 GB di memoria condivisa e 256/512 GB di SSD. Da notare anche una dotazione di porte completa oltre al sistema operativo macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Mac Mini M2 al prezzo scontato di 599 euro per la versione da 256 GB e al prezzo scontato di 849 euro per la versione da 512 GB. Da notare che entrambe le varianti sono disponibili con pagamento in 5 rate mensili, anche con carta di debito, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.