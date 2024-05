Mac Mini 2023, di nuovo in super offerta: oggi è tuo a 579€

Il Mac Mini 2023 con chip M2 e 8/256GB è nuovamente in offerta ad un prezzo da favola. Oggi lo paghi meno di 580€, con un risparmio del 21% sul suo normale prezzo di listino.

Il nuovo Mac Mini è dotato del chip M2, che offre un significativo miglioramento rispetto al modello precedente con il chip M1. Il processore M2 ha una CPU a 8 core (quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza) e una GPU a 10 core, che assicurano ottime prestazioni per la maggior parte delle applicazioni quotidiane. Le prestazioni del Mac Mini M2 sono circa il 18% superiori rispetto al modello M1, con un incremento del 35% nelle prestazioni grafiche.

Mantiene il design vincente che contraddistingue la linea Mac Mini da ormai diversi anni: il chassis è in alluminio e le dimensioni sono sorprendentemente compatte: 3.58 cm x 19.70 cm x 19.70 cm per appena 1,18 kg di peso. Per quanto riguarda le porte, il Mac Mini M2 dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Ethernet Gigabit (aggiornabile a 10Gb) e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Il Mac Mini M2 è una soluzione eccellente per chi cerca un desktop potente, compatto e versatile. Almeno che non abbiate necessariamente bisogno di Windows 11, è senza dubbio il miglior Mini PC che possiate comprare in questo momento: non perdere questa offerta e acquistalo a meno di 580€!