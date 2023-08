Mac Mini 2023 con M2 in super offerta su Amazon: lo paghi 759€

Il Mac Mini del 2023 con chip M2, attualmente scontato del 21% e disponibile a 759,99€ rispetto al prezzo originale di 959,00€, rappresenta un balzo significativo nella potenza e nell’efficienza dei computer desktop Apple.

Con la potenza del nuovo chip M2, gli utenti possono godere di una maggiore velocità e efficienza in tutte le loro attività. Che si tratti di creare presentazioni dettagliate o di immergersi nei giochi più avvincenti, il Mac Mini con la sua CPU 8-core, la GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata assicura prestazioni fluide e ininterrotte.

Questo Mini PC della Apple offre due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e una porta per cuffie. Per coloro che necessitano di connessioni di rete ultra veloci, c’è anche l’opzione per una connessione Ethernet 10Gb.

La compatibilità è al centro dell’esperienza Mac Mini. App popolari come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom funzionano in modo ottimale. Inoltre, ci sono più di 15.000 app e plug-in già ottimizzati per il chip M2, garantendo agli utenti un’ampia gamma di opzioni software. La memoria unificata è uno dei pilastri dell’efficienza del Mac Mini. Questo tipo di memoria, che è più avanzato della RAM tradizionale, consente al chip Apple di trasferire dati rapidamente, garantendo un’esperienza utente fluida.

Chi necessita di una grande capacità di multitasking o di lavorare con file di grandi dimensioni può optare per fino a 24GB di memoria. In termini di archiviazione, il Mac Mini offre spazio abbondante con la sua archiviazione 100% flash, ideale per foto, video, documenti e app. Con il chip M2, gli utenti possono anche optare per un’unità SSD fino a 2TB.

Insomma, stiamo parlando di una delle migliori soluzioni dekstop in commercio. Ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare il nuovo Mac Mini con chip M2 in offerta a 759€.

