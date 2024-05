La TASTIERA che ti permette di controllare anche la TV crolla a 26€!

Hai mai pensato di poter controllare la tua TV dal divano, in un modo ancora più comodo? Grazie ala tastiera Logitech K400 Plus potrai farlo. Ma prima di spiegarti come, ti diciamo che Amazon ha deciso di scontarla del -54%, facendola precipitare a soli 26,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

Con una configurazione plug-and-play. Collegando il ricevitore Unifying a una porta USB del tuo computer o della tua TV, la tastiera è subito pronta all’uso.

E grazie ai suoi tasti dedicati, potrai gestire la riproduzione di musica, video e molto altro con estrema facilità. Inoltre, il touchpad integrato rende la navigazione sul web e la selezione dei contenuti un gioco da ragazzi, permettendoti di muoverti tra le varie opzioni con un semplice gesto.

La tastiera è alimentata da una batteria che dura fino a 18 mesi con una singola carica, assicurandoti lunghi periodi di utilizzo senza preoccupazioni. Inoltre, dispone di un pratico pulsante di accensione/spegnimento per risparmiare la batteria quando non è in uso.

Con la sua connettività wireless affidabile dal raggio d’azione fino a 10 metri, puoi controllare il tuo computer e la tua TV comodamente dal tuo divano, senza dover essere vicino al dispositivo. Inoltre, puoi dormire sogni tranquilli dato che è progettata per resistere agli schizzi e alle cadute accidentali, mentre i tasti sono realizzati per sopportare l’usura, garantendo una un funzionamento impeccabile anche dopo un uso prolungato.

Inizia a navigare sul tuo PC o sul tuo televisore con estrema comodità grazie alla tastiera Logitech K400 Plus al prezzo di soli 26,99€, anziché 58,99€!