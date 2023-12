Mac mini (2023) con M2 e 512 GB a 799€ su Amazon: sconto FOLLE del 17%

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di fascia alta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di storage su SSD, costa solo 799,00€, IVA inclusa, e spese di spedizione comprese. Se siete interessati/e all’acquisto, sbrigatevi che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, la promozione potrebbe finire a breve. Il risparmio è davvero altissimo, pari al 17% sul valore di listino. Non lasciatevi sfuggire e prendetelo adesso; ha anche la connettività via Ethernet da 1 Gigabit oltre alla classica rete wireless Wi-Fi.

Mac mini (2023) con 512 GB di memoria interna: imperdibile

Questo computer di casa Apple è un vero portento; dispone di un processore Apple Silicon M2 di ultima generazione con 8 GB di memoria unificata al seguito ed è presente anche un SSD super veloce da 512 GB capiente e generoso. Sulla parte posteriore poi, troviamo tantissime porte a disposizione dell’utente; abbiamo quelle HDMI, quelle USB Type-C, il classico jack audio da 3,5 mm e non solo. Il design è minimal ed elegante, con scocca in alluminio satinato super lussuosa ed elegante alla vista oltre che al tatto. Il PC, anche se è un fisso, è trasportabile e portatile, tutto sommato. Basta collegarlo ad un monitor, ad una tastiera bluetooth e ad un mouse e si è subito pronti e operativi. In confezione infatti, troverete solo il Mac e il cavo di alimentazione, nulla più.

A 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Mac mini (2023) è un vero best buy; c’è la consegna celere e immediata con Amazon, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Non dimenticate che ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.