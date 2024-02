Mac mini (2023) con M2 a soli 579€ su Amazon: compralo ADESSO

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno (non espandibile, ovviamente), è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e prendilo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza compromessi. Sii veloce e fallo tuo, anche perché con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso a tantissimi vantaggi.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

In primo luogo infatti, potrai beneficiare della consegna (presso il tuo domicilio o un luogo da te designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Altresì sappi che ci sarà la garanzia di un anno con il costruttore, sempre valida in tutti gli Apple Store del mondo. Come non citare la garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono con il supporto logistico del portale. Potrai avere anche la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del computer in micropagamenti su base mensile con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Il Mac mini (2023) è un concentrato di potenza: dispone di un processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD al seguito. Va benissimo per l’editing dei video in 4K con i vari software di montaggio, è ottimo per la post produzione grafica e fotografica ed è un gadget eccellente per tutta la famiglia. Puoi usarlo anche per studiare o come PC domestico. A soli 579,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

