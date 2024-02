Mac mini (2023) con M2: a soli 579€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Il Mac mini (2023) è un PC consumer veramente spettacolare, dotato di funzionalità assurde e di specifiche tecniche all’avanguardia; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità anche di usufruire dei tanti vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano. Come non citare infatti, in primo luogo, la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine o il reso gratuito entro un mese in caso di ripensamenti. Avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore, sempre valido in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico. Citiamo poi che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è imperdibile.

Il modello di Mac mini in sconto ha il processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e bene 256 GB di spazio su SSD; è l’entry level della sua categoria ma è anche un best buy su Amazon alla cifra a cui viene proposto.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un computer veramente strepitoso, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal e ricco di porte (sulla parte posteriore), che servono per espandere la connettività. È interamente realizzato in alluminio e presenta una scheda tecnica di pregio con un processore performante che permette anche di eseguire app pesanti e complesse come FinalCut Pro o Avid Media Composer.

Questo computer è perfetto per tantissime operazioni, va benissimo per lo studio, come PC casalingo, per fare post produzione grafica e fotografica, per fare editing video e molto altro ancora. A 579,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.