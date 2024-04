Mac mini (2023) con M2: a 599€ è un BEST BUY

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Mac mini (2023), nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno, costa solo 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte dedicata sul noto portale di e-commerce americano. Ci sono tantissimi vantaggi esclusivi quindi non lasciatevi sfuggire questo capolavoro di design, performance e funzionalità. È un PC consumer adatto sia a chi fa editing (foto o video) che per chi deve studiare ma è anche eccellente per tutti coloro che vogliono una macchina casalinga per tutta la famiglia.

Mac mini (2023): ecco perché devi comprarlo adesso

Il Mac mini (2023) si presenta come un device veramente strepitoso, leggero, performante, adatto a tutti coloro che vogliono una macchina da lavoro desktop compatta ma dalle altissime prestazioni. Sulla back cover presenta tantissime porte adatte a tutte le connessioni e c’è un SoC che è in grado di sprigionare una potenza senza eguali anche con le applicazioni più pesanti e complesse. Pensiamo alla suite Adobe, a DaVinci, FinalCut e non solo. Il tutto è coadiuvato da 8 GB di memoria unificata (RAM) e da un SSD veloce e capiente da 256 GB. La memoria interna comunque, si può espandere solo online con un piano dati iCloud in abbonamento.

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può usufruire del reso gratis entro un mese dall’acquisto. Cosa aspettate a comprarlo? Fatelo vostro adesso perché a questa cifra è semplicemente un best buy senza eguali.