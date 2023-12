Mac mini (2023) con M2 a 599€: è sempre una buona idea

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop potente ma compatto, perfetto sia per il vostro studio che per il vostro salotto, oggi vi proponiamo il meraviglioso Mac mini (2023) che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD, costa solo 599,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché si presenta come un best buy unico, quasi senza paragoni.

Mac mini (2023): il device da comprare oggi

È piccolissimo e discreto e questo particolare lo rende quasi “trasportabile”, adatto appunto, alla mobilità, nonostante sia un “PC fisso”. Nonostante le dimensioni contenute, si palesa come un device potentissimo grazie al processore Apple Silicon M2 (su base ARM) che è perfetto anche per le operazioni più complesse come l’editing dei video in 4K, la post produzione fotografica e non solo. Troverete la memoria unificata (la RAM, per intenderci) da 8 GB per un multitasking avanzatissimo e privo di lag. Con 256 GB di storage su SSD invece, avrete tanto spazio a vostra disposizione per archiviare file, foto, video e canzoni.

Ricordatevi che in confezione troverete solo il dispositivo e il cavo di alimentazione; il resto delle periferiche dovrete comprarlo in separata sede. Il Mac mini (2023) è un PC eccellente in tutto e per tutto, è dotato di una scheda tecnica all’avanguardia, di un design minimal che non passa mai di moda e dispone di una serie di porte sulla back cover che servono per connettere tantissimi gadget esterni.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio in meno di 24 o 48 ore e sappiate che c’è anche il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Dulcis in fundo, avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Prendetelo adesso a 599,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.