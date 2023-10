Mac mini (2023) con 512 GB: sconto FOLLE del 10% sul computer più venduto

Oggi vi parleremo di un computer desktop di casa Apple semplicemente sensazionale: è uno dei più venduti della sua categoria e dispone di specifiche tecniche al top in un form factor compatto e contenuto. Si chiama Mac mini (2023) e presenta l’ottimo chipset Apple Silicon M2, coadiuvato – in questa versione – da 8 GB di memoria unificata e da ben 512 GB di storage su SSD. Parliamo di uno dei prodotti più richiesti all’interno del panorama di Amazon, apprezzato dall’utenza “pro” ma anche dagli studenti e da chi ne fa un uso più “generalista”. Si porta a casa con 865,99€ in super sconto grazie alle offerte folli presenti sul noto portale di e-commerce americano; non lasciatevelo sfuggire, dunque. A questa cifra è difficile trovare di meglio.

Mac mini (2023): il computer per tutti che costa pochissimo

Questo Mac mini (2023) è un computer desktop fantastico: grazie al processore Apple Silicon M2 infatti, potrete eseguire anche software impegnativi come DaVinci Resolve, Avid Media Composer e la suite Adobe. Se fate editing video in 4K con Final Cut Pro poi, potrete perfino gestire flussi video in 8K: assurdo, vero? Va benissimo per qualsiasi operazione ed è ottimo anche per gli studenti.

In confezione troverete solo il PC con il cavo per l’alimentazione; ciò implica che sarete voi a scegliere le periferiche più adatte al vostro utilizzo e al vostro scopo (acquistandole in separata sede, ovviamente). Si potrà usufruire di ben 512 GB di memoria interna per archiviare file, foto, video, canzoni ma soprattutto per installare software. Massima compatibilità anche con i programmi che giravano su Intel visto che c’è Rosetta2; inoltre va benissimo anche con le applicazioni per iPhone e iPad.

Con un prezzo di soli 865,99€ e uno sconto del 10%, questo Mac mini (2023) con Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di storage su SSD è un vero best buy: non lasciatevelo sfuggire.

