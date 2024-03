Mac mini (2023) a soli 549€ su Amazon: prezzo FAVOLOSO, acquistalo adesso

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di casa Apple semplicemente unico nel suo genere; si chiama Mac mini (2023), ha un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di storage su un SSD, e costa soltanto 549,00€ su Amazon con le offerte folli del giorno. L’IVA è inclusa nel costo dell’articolo così come le spese di spedizione che sono comprese nel prezzo del device. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce e ciò implica che si potrà usufruire di ulteriori vantaggi esclusivi.

Come non citare, ad esempio, il reso gratuito in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti entro un mese dall’acquisto, ma non finisce qui. C’è la possibilità di beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Altresì sappiate che c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un computer desktop compatto e leggero, versatile come pochi altri al mondo grazie al suo design minimal e alla sua scheda tecnica di punta con un processore Apple Silicon di seconda generazione che promette prestazioni e performance degne di nota con qualsiasi app. È un PC che va benissimo anche per montare video, per fare editing fotografico, per lavorare a progetti universitari, per studiare, ma lo si può utilizzare senza problemi anche come device casalingo per tutta la famiglia.

Il dispositivo è anche ricco di porte sulla parte posteriore; ciò implica che si potranno collegare tantissime periferiche senza il minimo problema. Con un prezzo di soli 549,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci; a questa cifra è veramente un super best buy.