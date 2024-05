Mac mini (2023) a meno di 550€ su Amazon: il miglior PC consumer da prendere ADESSO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il potentissimo PC consumer di casa Apple, il Mac mini (2023), nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata (RAM) e 256 GB di SSD interno, costa soltanto 549,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 729,00€. Considerate che il prezzo è irrisorio per quel che offre e per quel che vale il prodotto in sé quindi affrettatevi; a questa cifra è imperdibile. Ci sono tantissimi vantaggi se lo comprerete dal noto portale di e-commerce americano; vediamoli di seguito nell’articolo completo. In confezione troverete solo il dispositivo e il cavo di alimentazione, quindi le altre periferiche dovrete comprarle in separata sede; affrettatevi.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un prodotto unico nel suo genere, potentissimo come pochissimi altri al mondo e ha anche un costo irrisorio per ciò che offre. Il design è elegante, è realizzato in alluminio e presenta tantissime porte sulla back cover. C’è anche l’HDMI e la porta Ethernet per la connettività rapida ad un modem o un router di ultima generazione. Il chipset permette di sfruttare app pesantissime come Avid Media Composer, DaVinci Resolve 18 e molte altre ancora. Questo è un computer con cui si può lavorare ma al contempo anche studiare, fare ricerche, scrivere la tesi e molto altro ancora. Non lasciatevelo sfuggire, dunque.

È un prodotto ottimo per tantissime operazioni e occasioni; con Apple avrete diritto ad un anno di garanzia, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 549,99€ è un PC incredibile da non lasciarsi sfuggire: correte a prenderlo.