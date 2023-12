Luce bianca, colorata, PERSONALIZZATA: lampadina LED smart E27 a 9€

L’illuminazione di casa può diventare smart con un solo tocco. Che tu abbia o meno un assistente vocale non è importanza perché TP LINK ti mette a disposizione una lampadina LED smart E27 con tanti di applicazione personale quindi, anche con smartphone la gestisci in un attimo.

Comoda, pratica e soprattutto funzionale, questo gioiellino è in offerta su Amazon. Approfitta al volo dello sconto in corso con cui la fai diventare tua a soli 9,99€. Ne puoi acquistare quante ne vuoi.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina LED Smart: con TP LINK tutto diventa possibile

Da installare è semplicissima, devi scegliere solo su quale lampada o lampadario montarla. Questa lampadina LED è dotata di attacco E27 che la rende praticamente universale. Una volta completato questo passaggio, sincronizzala con gli assistenti o scarica l’app sul tuo smartphone: tutto fatto.

Compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant, non ti dà noie.

Ma venendo a noi, questo gioiello ha la possibilità di essere personalizzato a tuo piacimento. Puoi scegliere tra 16 milioni di colori diversi o impostare la tonalità su un bianco che ti aggrada. Al suo interno ci sono anche delle modalità per creare dei giochi di luce bellissimi e perché no, anche sincronizzare il ritmo con la musica così da creare situazione uniche e divertenti.

Oltre a queste funzioni un po’ più carine non mancano quelle per la dimmerabilità, la programmazione e così via.

La lampadina, essendo LED, consuma veramente poco ma illumina a dovere. Sulla scrivania, sul comodino o in salotto fa il suo dovere senza problemi.

Che altro dirti, l’offerta è questa. Se sei interessato collegati pure su Amazon e acquista la tua lampadina LED smart a soli 9,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

