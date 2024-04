Lords of The Fallen in sconto SHOCK: -53%

Lo so che è da tantissimo che stavi aspettando lo sconto giusto per portarti a casa un titolo videoludico come Lords of the Fallen mi, proprio per questo motivo ti segnalo lo sconto del 53% attivo sulla versione per PlayStation 5. Grazie a questa promo, avrai la possibilità di portarlo a casa a soli 32,60€ invece di 69,99€, un’occasione davvero difficile da ritrovare in futuro!

Il meglio per giocare da solo e in compagnia: Lords of the Fallen!

Mando questo fantastico gioco per PlayStation cinque, avrai l’occasione di vivere le avventure e disavventure di un fantastico ed epico GDR dark fantasy, impersonando uno dei crociati oscuri con lo scopo di superare tutte le sfide dei due regni paralleli per sconfiggere Adyr, il Dio Demoniaco. Da menzionare assolutamente il gameplay, che ti permetterà di viaggiare tra due mondi paralleli mentre affronterai tantissime missioni al cardiopalma. La lanterna portata dal tuo personaggio, è dotata di un potere arcano che ti consentirà di viaggiare in maniera incredibile, per raggiungere luoghi sperduti o addirittura per andare a manipolare le anime dei tuoi nemici.

Probabilmente ti starai chiedendo se si tratta di un gioco che puoi sfruttare anche con i tuoi amici, la risposta è sì! Grazie alla possibilità di cominciare un’avventura in compagnia in co-op online, il divertimento sarà imperdibile. Un’esperienza da vivere con i tuoi amici più cari senza perdere nemmeno un dettaglio! E, ovviamente, fai attenzione: quando sei online con un tuo amico, ti esponi anche ad un rischio incredibile. Ovvero, potrai essere invaso da giocatori di altri mondi, spietati quanto te! Quindi cosa stai aspettando? Porta a casa Lords of the Fallen finché è in sconto del 53% su Amazon e non attendere oltre. Non si ripresenterà presto un’occasione come questa, fidati di noi.