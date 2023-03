Lokky: l'assicurazione personalizzata e digitale per il tuo business

Lokky è un intermediario assicurativo indipendente che propone online a micro-imprese, professionisti e freelance una polizza 100% personalizzata e digitale. Grazie all’utilizzo del suo algoritmo, in pochi passaggi e minuti ottieni la polizza più adatta al tuo business.

Lokky: l’assicurazione su misura per il tuo business

Lokky propone un’offerta assicurativa 100% digitale e personalizzata a Piccole Imprese, Professionisti e Freelance. Questo è possibile attraverso l’utilizzo del suo algoritmo già testato su migliaia di clienti, che in pochi passaggi e minuti elabora la polizza più adatta al tuo business. Puoi personalizzare ulteriormente la tua copertura scegliendo tra numerose garanzie aggiuntive. Lokky è in grado di offrire al cliente solo le coperture più adatte alle sue esigenze, eliminando i costi superflui.

La piattaforma proprietaria Lokky rende semplice e 100% digitale tutta l’esperienza assicurativa: dalla quotazione al preventivo, al pagamento e all’emissione della polizza in pochi semplici step. E se il cliente lo desidera, il team di esperti assicurativi è sempre pronto a supportarlo grazie alla flessibilità della piattaforma nativa multicanale. Richiedere un preventivo è facile, ti basterà rispondere ad alcune semplici domande per avere la soluzione su misura per il tuo business e per i tuoi reali bisogni assicurativi, pagando solo quello che ti occorre.

100% Digitale: preventivo, pagamento, polizza e gestione sono online

Veloce: preventivo in 1 minuto, polizza in meno di 10 minuti

100% Personalizzata: solo le garanzie necessarie, senza inutili costi aggiuntivi

Attiva online una polizza Lokky per il tuo business

Le polizze Lokky

Ecco quali polizze Lokky puoi attivare per il tuo business:

Responsabilità Civile a partire da 120 euro

Danni a Immobili e Contenuto a partire da 120 euro

Cyber Risk a partire da 146 euro

RC Professionale a partire da 140 euro

RC Asseverazione a partire da 140 euro

RC Certificazione Energetica a partire da 150 euro

Infortuni e Malattia a partire da 133 euro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.