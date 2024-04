Logitech Z623 in offerta: altoparlanti e subwoofer ad un prezzo bomba

Oggi Amazon propone un sistema di altoparlanti 2.1 con subwoofer della Logitech ad un prezzo competitivo. Il Logitech Z623 è disponibile, per breve tempo, in offerta a solamente 127,99€.

Il sistema Logitech Z623 dispone di una potenza di picco di 400 W e 200 W RMS, con un subwoofer che eroga fino a 130 W, assicurando bassi profondi e un suono avvolgente. Insomma, una potenza di fuoco sufficiente non solo per la musica, ma anche per avere un’esperienza altamente immersiva quando giochi ai videogiochi oppure guardi un film. Del resto, l’impianto ha certificazione THX.

E’ possibile collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite jack da 3.5 mm e connettori RCA. Questo lo rende estremamente comodo per chi desidera passare rapidamente dall’ascolto di musica sullo smartphone, alla visione di un film sul laptop, senza necessità di scollegare e ricollegare dispositivi.

Per quanto riguarda il controllo dell’esperienza d’ascolto, Logitech non delude. Il sistema include controlli integrati che permettono di regolare facilmente il volume e l’intensità dei bassi, offrendo così un controllo personalizzato senza bisogno di utilizzare software aggiuntivi o telecomandi.

Il sistema di altoparlanti Logitech Z623 THX è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza audio potente e di alta qualità. A questo prezzo è un autentico must-buy: hai ancora pochissimo tempo per acquistarlo a soli 127,99€, non farti scappare questa opportunità!